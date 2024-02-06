О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с Первым заместителем Министра науки, исследований и технологий Ирана

6 февраля 2024 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрия Кольцова с Первым заместителем Министра науки, исследований и технологий Ирана Вахидом Хадад Аслом.

Рассмотрены актуальные вопросы белорусско-иранского сотрудничества в научно-технологической сфере. Отмечен конструктивный характер взаимодействия двух стран.

Особое внимание уделено подготовке и проведению восьмого заседания Совместной Белорусско-Иранской комиссии по сотрудничеству в области высшего образования, науки и технологий.

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