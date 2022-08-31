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О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с Министром высшего образования и научных исследований Египта

31 августа 2022 г.

 

30 августа 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с Министром высшего образования и научных исследований Египта Мохамедом Айманом Ашуром.

Посол поздравил Министра с назначением на должность и пожелал успехов на новом посту.

Стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в областях высшего образования и науки, взаимодействие высших учебных заведений двух стран в рамках реализации совместных проектов, обмен визитами по линии профильных ведомств.

Подтверждена заинтересованность египетской стороны в расширении сотрудничества с Беларусью в сфере высшего образования, в первую очередь, по таким направлениям, как инженерия, архитектура, медицина, сельское хозяйство, телекоммуникации и радиотехника.

 

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