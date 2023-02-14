О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Назарука с заместителем Министра иностранных дел России

14 февраля 2023 г. состоялась рабочая встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Назарука с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, обсуждена подготовка к предстоящим заседаниям высших органов Союзного государства

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