О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Швейцарии03 июня 2022 г.
3 июня 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь Кристиной Хонеггер Золотухин.
В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-швейцарских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Интервью Министра В.Макея китайскому телеканалу CGTN // FM Vladimir Makei gives an interview to CGTN
Выступление В.Макея на совещании высокого уровня по борьбе с торговлей людьми (ноябрь 2021 г., г.Нью-Йорк)
Беларусь и ЮНЕСКО / Belarus in UNESCO
Безвизовый режим в Беларуси
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by