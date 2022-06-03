О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Швейцарии

3 июня 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь Кристиной Хонеггер Золотухин.

В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-швейцарских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

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