Выступление первого секретаря Постоянного представительства Беларуси при ООН А.Грищенко на неофициальном пленарном заседании по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами (4 декабря 2025 г., г.Нью-Йорк)

Госпожа Председатель,

Благодарим Вас за организацию специального мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами.

Беларусь подтверждает свою поддержку усилиям международного сообщества в этом направлении.

Подчеркиваем, что односторонние принудительные меры – незаконный и деструктивный инструмент, который активно и безнаказанно используется отдельными государствами-членами ООН, в нарушение международного права.

Напомню, что резолюцию Генеральной Ассамблеи 79/293 «Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами» поддержало 116 государств-членов ООН. Это значит, что подавляющее большинство государств не поддерживает политику незаконного одностороннего принуждения. Политику, которую долгие годы меньшинство, проголосовавшее против, нам навязывает, как благое дело.

Задумайтесь. Сегодня, когда масштабы нехватки продовольствия на планете приближаются к послевоенным временам, страны-экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию нуждающимся. И это не патетика. Так, в совместном докладе ФАО и ряда других спецучреждений ООН 2025 года о положении дел в области продовольственной безопасности и питания в мире указано, что экономические санкции, введенные против Беларуси и России – двух важных экспортеров удобрений, привели к перебоям поставок удобрений, и, следовательно, резкому росту цен на них в 2022 году.

При этом санкции не только подрывают продовольственную безопасность.

Если 20 лет назад международная торговля росла быстрее глобального ВВП, то в последнее десятилетие ситуация изменилась. Это стало следствием нарастающей фрагментации глобальной экономики – закономерного итога безумной политики, проводимой странами Запада и направленной на политизацию и даже «вепонизацию» глобальной экономики через незаконные односторонние экономические санкции, торговые и валютные войны, изъятия финансовых активов, введение надуманных тарифов и ряда других ограничений и мер.

Но так как все в нашем мире взаимосвязано, то эти действия не только создают барьеры в международной торговле, но и укореняют бедность, голод и неравенство, искусственно замедляют темпы развития. Поэтому неудивительно, что Цели устойчивого развития сегодня в мире реализованы лишь в пределах 20 процентов и это в то время, как с трибуны ООН мы слышим призывы к консолидации международных усилий для достижения Повестки 2030.

К сожалению, несмотря на рекомендации, разработанные Специальным докладчиком по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, рекомендации, принятые по этому вопросу Генеральной Ассамблеей и Советом по правам человека, ОПМ по-прежнему вводятся в действие и применяются несмотря на крайне негативные последствия, влияющие на возможность реализации и защиты прав человека.

Призываем все международное сообщество взять ответственность за наше общее настоящее и будущее, отказавшись от пагубной практики применения противоправных, односторонних, принудительных мер.

Вспомнить, наконец, что мы – это и есть народы Объединенных Наций, которые 80 лет назад были «преисполнены решимости проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи», и «использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов».

Благодарю за внимание.

