О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Венгрии

13 мая 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Республике Беларусь Жолтом Чуторой.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-венгерских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

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