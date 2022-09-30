О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Председателем Торговой палаты Кубы

30 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Председателем Торговой палаты Республики Куба Антонио Луисом Каррикарте Короной.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Кубой. Особое внимание уделили взаимодействию в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, ИТ-индустрии и биотехнологий.

Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в реализации новых совместных экономических проектов.

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