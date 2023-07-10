О встрече Посла Беларуси П.Утюпина с Министром культуры и спорта Казахстана10 июля 2023 г.
10 июля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Павла Утюпина с Министром культуры и спорта Казахстана Асхатом Ораловым.
В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и Казахстана в культурно-гуманитарной сфере. Подчеркнута важность диалога в таких значимых сферах как спорт и культура для укрепления и расширения межгосударственных и межчеловеческих связей двух стран.
Посол поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» и регулярные выступления представителей Казахстана на этом важном форуме культур.
Стороны также «сверили часы» по вопросам участия казахстанских спортсменов во II Играх стран СНГ, запланированных к проведению в Республике Беларусь с 4 по 14 августа 2023 г.
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