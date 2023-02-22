Выступление Министра С.Алейника на заседании коллегии МИД Беларуси по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2022 год

Уважаемый Роман Александрович,

уважаемый Максим Владимирович,

уважаемые члены правительства, приглашенные, коллеги.

Рад приветствовать вас на заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Сегодня мы подведем итоги прошедшего года с позиции критического осмысления результатов нашей работы, расставим акценты и определим задачи на перспективу.

Повестка дня нашего сегодняшнего заседания достаточно насыщенная. Помимо основного доклада «Об итогах работы органов дипломатической службы в 2022 году» предлагается заслушать наших послов в Бразилии, Пакистане и Турции.

В онлайн-режиме выступит Посол в Китае Юрий Алексеевич Сенько. В случае необходимости по видеосвязи готовы выступить послы в Азербайджане, Венесуэле, Молдове.

Безусловный акцент – на экономическом измерении нашей работы и, конечно же, не на перечислении наших достижений, а на выявлении проблем, предложениях по их решению и постановке задач на 2023 год.

Также сегодня с докладами выступят председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Михайлович Мятликов и директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Борисевич Николай Николаевич.

Просил бы Вас, уважаемый Роман Александрович, подвести итоги заседания, расставить акценты на тех задачах, которые мы будем отрабатывать в 2023 году и на перспективу.

Если предложений и замечаний нет, то будем считать повестку дня одобренной. И предлагаю перейти к основному докладу.

Уважаемый Роман Александрович,

Уважаемые члены коллегии, участники заседания!

Прошедший 2022 год оказался не просто сложным и напряженным, а по-настоящему переломным как для нашей страны, так и для всего евразийского региона, да и мира в целом. Вспыхнувший в начале 2022 года крупномасштабный “горячий” конфликт в Украине, ставший, по сути, прокси-войной России и Запада, многократно ускорил обострение кризиса международной безопасности и дальнейшее изменение системы мироустройства.

С одной стороны, украинский кризис усугубил постпандемийную экономическую стагнацию, продолжая разрушать устоявшиеся торговые связи, финансовые и логистические цепочки. С другой – стало еще очевиднее, что война в Украине – ни что иное, как продолжение конфронтационной политики Запада, основанной, прежде всего, на его экономических интересах, в основе которых – максимальный контроль за территориями и целыми народами, стремление обладать всеми мировыми ресурсами. Мы это видим не только по нашему региону, но и по тому, как Запад действует в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Реализуя свои планы, Запад консолидировал силы против России и ее союзников, включая нашу страну –– Беларусь. Оказывается массированное давление на всех участников международных отношений с целью склонить их к безусловной поддержке своих интересов. Не останавливается перед применением практически любых средств: торговые ограничения, односторонние незаконные санкции, демонизация и расчеловечивание всех, кто пытается занимать независимую от них позицию, информационная война, выдавливание из многосторонних организаций и форматов и так далее. Достаточно вспомнить недавние немотивированные односторонние решения Польши по ухудшению пограничного сообщения граждан. И это осуществляется при полном пренебрежении международным правом и взяв в оправдание ими же придуманный и дифференцированно применяемый «порядок, основанный на правилах».

Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создает и ускорившаяся милитаризация восточного фланга НАТО. В Польшу, Литву и Латвию перебрасываются дополнительные воинские контингенты, техника, не говоря уже о строительстве вдоль белорусской границы стен.

В этих условиях мы четко реализовывали поставленные Главой государства и Правительством перед МИД задачи – направить основные усилия на защиту национального суверенитета, соответствующим образом переориентировать внешнеэкономическую деятельность, системно противодействовать информационному, политическому и экономическому давлению, минимизировать ущерб от санкций против Республики Беларусь.

При этом исходили из того, что новые реалии – это не только площадка для борьбы за выживание. Это и окно возможностей, и время для переосмысления приоритетов, и импульс к открытию новых опорных точек и ниш для взаимодействия на международной арене.

В 2022 году нам удалось существенно продвинуться в развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией, углубить интеграцию в рамках Союзного государства.

В рамках ЕАЭС и СНГ приоритетное внимание уделялось консолидации позиций государств-членов по противодействию санкционному давлению, созданию условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе в двустороннем формате.

По линии ОДКБ мы подготовили четкую программу нашего председательства в Организации в 2023 году и сделаем все возможное, чтобы реализовать одобренные Главой государства приоритеты на этом направлении.

Не прекращалась активная работа с государствами «дальней дуги». И это принесло ожидаемый результат. Мы особенно это прочувствовали на направлении Китая, отношения с которым выведены на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Продвигаем позитивную повестку с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Зимбабве и другими странами.

В этом же ключе рассматриваем внешнеполитическое обеспечение позитивного решения о начале вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Скорейшее оформление полноформатного членства нашей страны в этой организации – еще одна важнейшая задача в текущем году.

Не будем забывать и про другие относительно новые для нас форматы – говорю об активной работе в рамках подготовки к предстоящему в июле форуму «Россия – Африка» и проработке вопроса подключения к формату БРИКС.

На западном направлении МИД продолжил комплексно поддерживать белорусские предприятия в сохранении и, где это возможно, развитии торгово-экономического сотрудничества.

Это подтвердил и недавно прошедший визит Министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, в ходе которого согласовано проведение в апреле межправительственной комиссии, поддержано проведение двусторонних рабочих групп по сельскому хозяйству и другим направлениям, и самое главное – подтверждена принципиальная заинтересованность в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями.

Там, где это отвечает нашим интересам, мы сохраняем критический диалог. До политикоформирующих кругов государств Запада доводится наша принципиальная позиция о контрпродуктивности санкций и ограничений, важности развития взаимоуважительных отношений как единственного способа урегулирования межгосударственных противоречий.

В области многосторонней дипломатии, прежде всего на площадках ООН и ОБСЕ, несмотря на все сложности, МИД продолжил во взаимодействии с российскими и китайскими коллегами разбивать консенсус в отношении попыток западных стран протащить их откровенно антибелорусские инициативы.

На всех многосторонних площадках известен наш подход о безальтернативности мирных переговоров в урегулировании конфликтных ситуаций как в регионе, так и на глобальном уровне. Не остается незамеченным и призыв Беларуси к глобальному диалогу с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско.

По нашим оценкам, 2023 год будет не менее напряженным. Силы и возможности наших оппонентов весьма существенны. Давление на нас продолжится. Но и мы за это время стали сильнее, окрепли, и это не предел наших сил и возможностей. Мы готовы спокойно и последовательно противостоять дальнейшим вызовам.

В своей работе будем исходить из фундаментальных приоритетов сохранения суверенитета и безопасности белорусского государства, укрепления экономического потенциала нашей страны и благосостояния граждан.

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