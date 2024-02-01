О вручении копий верительных грамот Послом Беларуси И.Белым заместителю Министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика01 февраля 2024 г.
1 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и Мозамбике по совместительству Игорь Белый вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Мануэлю Жозе Гонсалвешу.
В ходе встречи обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих визитов. Особое внимание уделено развитию торгово-экономических связей Беларуси и Мозамбика, отмечена готовность провести очередное заседание Совместной Белорусско-Мозамбикской комиссии по сотрудничеству в текущем году в г.Мапуту (Мозамбик).
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