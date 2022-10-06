О встрече Посла Беларуси Н.Овсянко с Министром культуры Колумбии

5 октября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Николая Овсянко с Министром культуры Республики Колумбия Патрисией Арисой.

В ходе встречи обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере культуры в соответствии с подписанным ранее Меморандумом о взаимопонимании.

Стороны обсудили возможность взаимного проведения дней культуры Беларуси и Колумбии, участия колумбийских артистов и творческих коллективов в белорусских фестивалях искусств, в частности, «Славянском базаре 2023».

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