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О встрече Посла Беларуси Н.Овсянко с Министром культуры Колумбии

06 октября 2022 г.

 

5 октября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Николая Овсянко с Министром культуры Республики Колумбия Патрисией Арисой.

В ходе встречи обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере культуры в соответствии с подписанным ранее Меморандумом о взаимопонимании.

Стороны обсудили возможность взаимного проведения дней культуры Беларуси и Колумбии, участия колумбийских артистов и творческих коллективов в белорусских фестивалях искусств, в частности, «Славянском базаре 2023».

 

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