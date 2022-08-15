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О встрече Постоянного представителя Беларуси при ООН В.Рыбакова с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций

15 августа 2022 г.

 

15 августа 2022 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Белорусский дипломат информировал Главу ООН о неприемлемости политически ангажированных выводов Доклада Рабочей Группы Совета Международной организации гражданской авиации по расследованию инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании «Ryanair» в Беларуси 23 мая 2021 г.

В.Рыбаков передал главе Организации памятную записку о позиции Республики Беларусь по данной ситуации.

В ходе встречи также была затронута проблематика последствий международной продовольственной безопасности в условиях санкционного давления.

 

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