Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова в белорусско-российских межмидовских консультациях по консульским вопросам

14 мая 2025 г. в г.Москве состоялись белорусско-российские межмидовские консультации по консульским вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел. Белорусскую делегацию возглавил заместитель Министра Евгений Шестаков, российскую – Статс-секретарь – заместитель Министра Евгений Иванов.

Стороны обсудили широкий круг вопросов консульской тематики, в первую очередь касающихся практической реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства, а также защиты прав и интересов граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации на территории сторон, а также в третьих странах.

Российская сторона в ходе консультаций официально уведомила о своем согласии на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в г.Казани и г.Уфе.

Стороны договорились провести в следующем году очередной раунд межмидовских консультаций по консульским вопросам в г.Минске.

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