О встрече заместителя Министра иностранных дел И.Назарука с Послом Азербайджана



14 августа 2024 г. состоялась рабочая встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Назарука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Магеррамом Алиевым.



Стороны подтвердили стратегический уровень белорусско-азербайджанского сотрудничества, подробно обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия и график контактов на ближайшую перспективу.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств в рамках официального визита Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Азербайджанскую Республику в мае 2024 года.



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