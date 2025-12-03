О поездке Посла Беларуси В.Боровикова в Лаос03 декабря 2025 г.
2-3 декабря 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме и Лаосе по совместительству Владимир Боровиков посетил с рабочей поездкой г.Вентьян.
Состоялась встреча Посла Беларуси с заместителем Министра иностранных дел Лаоса Майтхонгом Тхаммавонгса. Стороны детально обсудили дальнейшее развитие политического взаимодействия, включая график предстоящих совместных мероприятий. Подчеркнута неизменная поддержка странами друг друга на международных площадках.
Посол встретился с заведующим отдела внешних связей ЦК Народно-революционной партии Лаоса Бунлыа Пханданувонгом. Рассмотрели состояние и перспективы политико-гуманитарного сотрудничества двух стран, обсудили активизацию взаимодействия по линиям политических партий и общественных организаций, в том числе женских и молодежных структур.
По приглашению руководства страны В.Боровиков принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия независимости Лаосской Народно-Демократической Республики, в частности в торжественном параде на центральной площади г.Вьентьяна. Среди участников парада –несколько тысяч человек, в том числе ветераны революционного движения, торжественным маршем прошли расчеты служащих вооруженных сил и охраны общественного порядка, органов власти и управления, общественных организаций страны.
