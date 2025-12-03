Размер шрифта:

О поездке Посла Беларуси В.Боровикова в Лаос

03 декабря 2025 г.

 

2-3 декабря 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме и Лаосе по совместительству Владимир Боровиков посетил с рабочей поездкой г.Вентьян. 

Состоялась встреча Посла Беларуси с заместителем Министра иностранных дел Лаоса Майтхонгом Тхаммавонгса. Стороны детально обсудили дальнейшее развитие политического взаимодействия, включая график предстоящих совместных мероприятий. Подчеркнута неизменная поддержка странами друг друга на международных площадках.

Посол встретился с заведующим отдела внешних связей ЦК Народно-революционной партии Лаоса Бунлыа Пханданувонгом. Рассмотрели состояние и перспективы политико-гуманитарного сотрудничества двух стран, обсудили активизацию взаимодействия по линиям политических партий и общественных организаций, в том числе женских и молодежных структур.

По приглашению руководства страны В.Боровиков принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия независимости Лаосской Народно-Демократической Республики, в частности в торжественном параде на центральной площади г.Вьентьяна. Среди участников парада –несколько тысяч человек, в том числе ветераны революционного движения, торжественным маршем прошли расчеты служащих вооруженных сил и охраны общественного порядка, органов власти и управления, общественных организаций страны. 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе

Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by