Размер шрифта:

О втором дне официального визита Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Казахстан

15 апреля 2026 г.

 

15 апреля 2026 г., во второй день официального визита в Республику Казахстан, Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков посетил г.Алматы, где принял участие в открытии Генерального консульства Республики Беларусь. В торжественной церемонии также участвовали заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев, белорусские и зарубежные дипломаты, аккредитованные в Алматы.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что открытие постоянного офиса Генконсульства Беларуси в Алматы – это важный шаг в расширении нашего дипломатического присутствия в Центральной Азии. Работа представительства придаст новый импульс развитию сотрудничества регионов Беларуси и Казахстана. 

В рамках визита делегации в Алматы Белорусской универсальной товарной биржей совместно с региональным отделением Национальной палаты предпринимателей «Атамекена» был организован Биржевой форум. В его работе приняло участие более 50 представителей казахстанского бизнеса. Выступая на открытии форума, М.Рыженков призвал использовать уникальные возможности белорусской биржевой площадки для развития взаимовыгодныx торгово-экономическиx связей. В ходе форума был подписан ряд коммерческих договоров о поставке продуктов питания из Беларуси в Казахстан.

Кроме того, в продолжение проводимой работы по развитию торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном и продвижению отечественных товаров М.Рыженков принял участие в открытии нового магазина сети «Белорусские продукты №1» и посетил торговый дом «Беларусь Агротехника».

В рамках визита в Алматы Министр совместно с акимом города возложили цветы к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и посетили Музей боевой славы. Стороны отметили важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.

Итоги официального визита Министра иностранных дел Беларуси в Казахстан послужат дальнейшему укреплению дружественных белорусско-казахстанских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

версия для печати

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by