О втором дне официального визита Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Казахстан15 апреля 2026 г.
15 апреля 2026 г., во второй день официального визита в Республику Казахстан, Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков посетил г.Алматы, где принял участие в открытии Генерального консульства Республики Беларусь. В торжественной церемонии также участвовали заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев, белорусские и зарубежные дипломаты, аккредитованные в Алматы.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что открытие постоянного офиса Генконсульства Беларуси в Алматы – это важный шаг в расширении нашего дипломатического присутствия в Центральной Азии. Работа представительства придаст новый импульс развитию сотрудничества регионов Беларуси и Казахстана.
В рамках визита делегации в Алматы Белорусской универсальной товарной биржей совместно с региональным отделением Национальной палаты предпринимателей «Атамекена» был организован Биржевой форум. В его работе приняло участие более 50 представителей казахстанского бизнеса. Выступая на открытии форума, М.Рыженков призвал использовать уникальные возможности белорусской биржевой площадки для развития взаимовыгодныx торгово-экономическиx связей. В ходе форума был подписан ряд коммерческих договоров о поставке продуктов питания из Беларуси в Казахстан.
Кроме того, в продолжение проводимой работы по развитию торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном и продвижению отечественных товаров М.Рыженков принял участие в открытии нового магазина сети «Белорусские продукты №1» и посетил торговый дом «Беларусь Агротехника».
В рамках визита в Алматы Министр совместно с акимом города возложили цветы к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и посетили Музей боевой славы. Стороны отметили важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.
Итоги официального визита Министра иностранных дел Беларуси в Казахстан послужат дальнейшему укреплению дружественных белорусско-казахстанских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.
