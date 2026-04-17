Об участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в заседании СМИД СНГ

17 апреля 2026 г. в г.Москве, Российская Федерация, состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в ходе которого главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

В своем выступлении Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков отметил, что на фоне происходящих мировых потрясений СНГ сохраняет тренд на развитие наших стран.

Глава белорусского МИД подчеркнул необходимость урегулирования кризиса в Украине и военного противостояния на Ближнем Востоке, которые формируют дополнительные вызовы для стран Содружества, особенно для государств Центральной Азии и Закавказья. Призвал к «дипломатическому единству» государств – участников СНГ.

Министр сделал акцент на необходимости дальнейшего укрепления гуманитарного и культурного сотрудничества на пространстве Содружества, а также развития туризма.

М.Рыженков высказал ряд предложений по расширению взаимодействия СНГ с международными организациями.

В рамках заседания состоялся ряд встреч М.Рыженкова с коллегами из стран СНГ, в ходе которых обсуждены вопросы организации двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях, проведения межмидовских консультаций.

По итогам заседания подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества на пространстве СНГ во внешнеполитической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также совместные заявления министров иностранных дел государств – участников СНГ о ситуации в зоне Персидского залива и по случаю 65-летия первого полета человека в космос.

Стороны согласовали проведение очередного заседания СМИД СНГ в октябре 2026 г. в Туркменистане.

