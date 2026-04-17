Об участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в заседании СМИД СНГ17 апреля 2026 г.
17 апреля 2026 г. в г.Москве, Российская Федерация, состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в ходе которого главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
В своем выступлении Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков отметил, что на фоне происходящих мировых потрясений СНГ сохраняет тренд на развитие наших стран.
Глава белорусского МИД подчеркнул необходимость урегулирования кризиса в Украине и военного противостояния на Ближнем Востоке, которые формируют дополнительные вызовы для стран Содружества, особенно для государств Центральной Азии и Закавказья. Призвал к «дипломатическому единству» государств – участников СНГ.
Министр сделал акцент на необходимости дальнейшего укрепления гуманитарного и культурного сотрудничества на пространстве Содружества, а также развития туризма.
М.Рыженков высказал ряд предложений по расширению взаимодействия СНГ с международными организациями.
В рамках заседания состоялся ряд встреч М.Рыженкова с коллегами из стран СНГ, в ходе которых обсуждены вопросы организации двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях, проведения межмидовских консультаций.
По итогам заседания подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества на пространстве СНГ во внешнеполитической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также совместные заявления министров иностранных дел государств – участников СНГ о ситуации в зоне Персидского залива и по случаю 65-летия первого полета человека в космос.
Стороны согласовали проведение очередного заседания СМИД СНГ в октябре 2026 г. в Туркменистане.
Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе
Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
