О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Таджикистана

О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Таджикистана29 ноября 2022 г.
28 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин посетил Посольство Беларуси в Таджикистане для того, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Глава МИД Таджикистана оставил запись в Книге соболезнований, открытой в связи со смертью Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея: «Владимир Владимирович запомнится в Таджикистане как видный государственный деятель, который твердо отстаивал национальные интересы Беларуси и умело решал задачи налаживания широкого международного сотрудничества. Именно эти высокие профессиональные качества снискали Владимиру Владимировича заслуженное уважение и авторитет на международной арене».
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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