О визите в Посольство Беларуси Министра иностранных дел Таджикистана

28 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин посетил Посольство Беларуси в Таджикистане для того, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Глава МИД Таджикистана оставил запись в Книге соболезнований, открытой в связи со смертью Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея: «Владимир Владимирович запомнится в Таджикистане как видный государственный деятель, который твердо отстаивал национальные интересы Беларуси и умело решал задачи налаживания широкого международного сотрудничества. Именно эти высокие профессиональные качества снискали Владимиру Владимировича заслуженное уважение и авторитет на международной арене».

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