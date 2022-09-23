Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (второй день)23 сентября 2022 г.
22 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по тематике поддержания мира и безопасности Украины.
В.Макей в своем выступлении, назвав ситуацию в Украине большой трагедией, указал на причинно-следственные связи произошедших событий. Глава МИД подчеркнул, что систематическое нарушение и игнорирование рисков безопасности в регионе, отсутствие должного внимания и учета интересов вовлеченных сторон наряду с высокомерной позицией отдельных стран послужили предпосылками конфликта.
Министр иностранных дел напомнил, что Беларусь неоднократно предупреждала о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена в ущерб безопасности другого государства. Акцентировал внимание участников мероприятия на вкладе нашей страны в усилия по прекращению конфликта в Украине и обеспечению региональной безопасности.
Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь, будучи непосредственным соседом, имеет право быть участником переговоров между конфликтующими сторонами. Мирные договоренности должны учитывать, в том числе, и интересы белорусской стороны.
Глава МИД Беларуси принял участие в третьей министерской встрече стран-членов Группы друзей в защиту Устава ООН.
Справочно: Группа друзей представляет собой неформальное объединение государств-единомышленников в ООН, созданное по инициативе Венесуэлы в июле 2021 года. В Группу входят Алжир, Ангола, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея и Эритрея. Целями Группы являются противостояние односторонним принудительным мерам, защита суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права, продвижение совместных инициатив, направленных на защиту и укрепление авторитета положений Устава ООН.
Первая министерская встреча Группы друзей состоялась 23 сентября 2021 г. на полях 76-й сессии ГА ООН в г.Нью-Йорке, США. Вторая министерская встреча прошла 12 октября 2021 г. на полях мероприятия по празднованию 60-летия Движения неприсоединения в г.Белграде, Сербия. По итогам встреч были приняты политические декларации.
В ходе встречи Министр иностранных дел отметил, что односторонние принудительные меры стали фактически повседневным оружием Запада в арсенале его карательной политики в отношении непокорных стран.
Глава внешнеполитического ведомства предложил использовать потенциал Группы друзей для искоренения односторонних принудительных мер из практики двусторонних отношений государств-членов ООН.
В.Макей также призвал Группу друзей противодействовать так называемой «политике отмены» отдельных государств в международных организациях, представляющей собой грубое нарушение Устава ООН.
В ходе мероприятия глава белорусского внешнеполитического ведомства выступил с инициативой о проведении регулярных встреч Группы друзей с участием Генерального секретаря ООН в целях акцентирования внимания руководства ООН на негативном воздействии односторонних принудительных мер. Предложено также задействовать мандат Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.
По итогам встречи Группы друзей принята совместная политическая Декларация, которая будет опубликована в качестве официального документа 77-й сессии ГА ООН.
На встрече В.Макея с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фарией Тортоса стороны подчеркнули важность поддержания положительной динамики, приданной за последнее время двусторонним отношениям.
Подтверждена обоюдная заинтересованность в организации встречи лидеров двух стран, чему должна предшествовать совместная работа по оживлению отраслевого взаимодействия в ключевых сферах сотрудничества.
В.Макей пригласил венесуэльского коллегу посетить Беларусь с визитом в ближайшее время.
Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия на многосторонних площадках и подтвердили готовность и далее оказывать взаимную поддержку.
С главой внешнеполитического ведомства Зимбабве Фредериком Мусиивой Макамуре Шавой констатировали серьезный потенциал для реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Обсудили планируемые двусторонние визиты официальных делегаций и бизнес миссий. В этой связи стороны проведут необходимые подготовительные мероприятия, включая консультации на уровне министерств иностранных дел и налаживание прямого взаимодействия между торгово-промышленными палатами. Белорусская сторона получила приглашение принять участие в торговой выставке в г.Хараре, которая пройдет в апреле 2023 года.
В ходе двусторонней встречи Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович информировал В.Макея о развитии внутриполитической ситуации в стране и положении дел в Балканском регионе, а также об отношениях с ЕС.
Затронуты вопросы санкционного давления, включая запреты на использование воздушного пространства Беларуси и полеты белорусских авиаперевозчиков, а также поставки калийных удобрений.
Стороны также обсудили перспективы развития контактов различного уровня.
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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