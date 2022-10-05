О встрече Посла Беларуси А.Лученка с Государственным Министром ОАЭ

4 октября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в ОАЭ Андрея Лученка с Государственным Министром ОАЭ Ахмедом Али аль-Сайегом.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов экономического взаимодействия, включая проведение очередного заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Правительством Республики Беларусь и Правительством ОАЭ. Рассмотрены вопросы инвестиционной тематики, модальности обмена деловыми делегациями.

Накануне 30-летней годовщины установления дипломатических отношений дана высокая оценка устойчивой динамике развития двустороннего сотрудничества, намечены планы по его интенсификации.

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