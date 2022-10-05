О встрече Посла Беларуси А.Лученка с Государственным Министром ОАЭ05 октября 2022 г.
4 октября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в ОАЭ Андрея Лученка с Государственным Министром ОАЭ Ахмедом Али аль-Сайегом.
В ходе встречи обсужден ряд вопросов экономического взаимодействия, включая проведение очередного заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Правительством Республики Беларусь и Правительством ОАЭ. Рассмотрены вопросы инвестиционной тематики, модальности обмена деловыми делегациями.
Накануне 30-летней годовщины установления дипломатических отношений дана высокая оценка устойчивой динамике развития двустороннего сотрудничества, намечены планы по его интенсификации.
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Член паралимпийской команды Беларуси выступила на сессии Конференции ООН о правах инвалидов (июнь 2022 г.)
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