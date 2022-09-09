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О встрече Посла Беларуси Д.Крутого с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россиийской Федерации

09 сентября 2022 г.

 

8 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрием Воробьевым.

 

 

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития белорусско-российских отношений и интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Посол Беларуси отметил особую роль парламентов двух стран в законодательном обеспечении реализации 28 союзных программ, в целях выполнения которых предстоит принять более 400 нормативных правовых актов и двусторонних соглашений.

Стороны акцентировали внимание на подготовке к предстоящему в 2023 году в г.Уфе десятому – юбилейному Форуму регионов Беларуси и России. В данном контексте Д.Крутой выразил уверенность, что итоги Форума станут очередным весомым вкладом белорусских и российских сенаторов в расширение межрегионального взаимодействия и укрепления двустороннего сотрудничества.

 

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