О встрече Посла Беларуси Д.Крутого с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россиийской Федерации09 сентября 2022 г.
8 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрием Воробьевым.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития белорусско-российских отношений и интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Посол Беларуси отметил особую роль парламентов двух стран в законодательном обеспечении реализации 28 союзных программ, в целях выполнения которых предстоит принять более 400 нормативных правовых актов и двусторонних соглашений.
Стороны акцентировали внимание на подготовке к предстоящему в 2023 году в г.Уфе десятому – юбилейному Форуму регионов Беларуси и России. В данном контексте Д.Крутой выразил уверенность, что итоги Форума станут очередным весомым вкладом белорусских и российских сенаторов в расширение межрегионального взаимодействия и укрепления двустороннего сотрудничества.
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Член паралимпийской команды Беларуси выступила на сессии Конференции ООН о правах инвалидов (июнь 2022 г.)
Пресс-секретарь МИД А.Глаз прокомментировал санкции ЕС против Беларуси
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by