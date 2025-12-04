Размер шрифта:

О встречах Посла Беларуси В.Борчука в Никарагуа

04 декабря 2025 г.

 

3 декабря 2025 г. в г.Манагуа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Республике Никарагуа по совместительству Виталий Борчук встретился с Председателем Центрального банка Республики Никарагуа Леонардо Овидио Рейесом Рамиресом. 

Во встрече также участвовал советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. 

Стороны детально рассмотрели актуальное состояние белорусско-никарагуанского межбанковского сотрудничества, проанализировали исполнение ранее подписанных соглашений и наметили конкретные шаги по расширению действующих и формированию новых эффективных механизмов взаимодействия.

В тот же день Посол В.Борчук принял участие в торжественной церемонии передачи никарагуанской стороне очередной крупной партии белорусской строительной, грузовой и коммунальной техники  «МАЗ» и «АМКОДОР» (248 единиц).

В мероприятии от никарагуанской стороны приняли участие советник Сопрезидентов Никарагуа Лауреано Ортега, Министр транспорта и инфраструктуры Оскар Мохика, Генеральный прокурор Венди Моралес и Мэр города Манагуа Рэйна Руэдас.

Переданная техника будет использована для строительства и обслуживания автомагистралей и муниципальных дорог, а также для поддержания чистоты и порядка улично-дорожной сети, способствуя созданию комфортной городской среды для жителей и туристов.

Беларусь и Никарагуа подтверждают приверженность дальнейшему развитию партнёрских отношений, укреплению экономических, технических и финансовых связей, что открывает новые возможности для эффективного взаимодействия на долгосрочную перспективу.

 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе

Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by