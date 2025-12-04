О встречах Посла Беларуси В.Борчука в Никарагуа

3 декабря 2025 г. в г.Манагуа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Республике Никарагуа по совместительству Виталий Борчук встретился с Председателем Центрального банка Республики Никарагуа Леонардо Овидио Рейесом Рамиресом.

Во встрече также участвовал советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.

Стороны детально рассмотрели актуальное состояние белорусско-никарагуанского межбанковского сотрудничества, проанализировали исполнение ранее подписанных соглашений и наметили конкретные шаги по расширению действующих и формированию новых эффективных механизмов взаимодействия.

В тот же день Посол В.Борчук принял участие в торжественной церемонии передачи никарагуанской стороне очередной крупной партии белорусской строительной, грузовой и коммунальной техники «МАЗ» и «АМКОДОР» (248 единиц).

В мероприятии от никарагуанской стороны приняли участие советник Сопрезидентов Никарагуа Лауреано Ортега, Министр транспорта и инфраструктуры Оскар Мохика, Генеральный прокурор Венди Моралес и Мэр города Манагуа Рэйна Руэдас.

Переданная техника будет использована для строительства и обслуживания автомагистралей и муниципальных дорог, а также для поддержания чистоты и порядка улично-дорожной сети, способствуя созданию комфортной городской среды для жителей и туристов.

Беларусь и Никарагуа подтверждают приверженность дальнейшему развитию партнёрских отношений, укреплению экономических, технических и финансовых связей, что открывает новые возможности для эффективного взаимодействия на долгосрочную перспективу.

