О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с Главой Региональной делегации МККК05 декабря 2023 г.
5 декабря 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич провел встречу с главой Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси и России Борисом Мишелем.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам взаимодействия Беларуси и МККК. Стороны подвели итоги работы по реализации Плана совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и Международного Комитета Красного Креста на 2023 год, а также обсудили перспективные направления сотрудничества в 2024 году.
Были рассмотрены гуманитарные аспекты текущих международных вооруженных конфликтов.
Стороны подтвердили высокий уровень взаимопонимания и поддержки друг друга в решении гуманитарных вопросов, а также выразили обоюдную готовность продолжать конструктивное сотрудничество.
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