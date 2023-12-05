О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с Главой Региональной делегации МККК

5 декабря 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич провел встречу с главой Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси и России Борисом Мишелем.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам взаимодействия Беларуси и МККК. Стороны подвели итоги работы по реализации Плана совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и Международного Комитета Красного Креста на 2023 год, а также обсудили перспективные направления сотрудничества в 2024 году.

Были рассмотрены гуманитарные аспекты текущих международных вооруженных конфликтов.

Стороны подтвердили высокий уровень взаимопонимания и поддержки друг друга в решении гуманитарных вопросов, а также выразили обоюдную готовность продолжать конструктивное сотрудничество.

версия для печати