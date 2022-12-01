Выступление Министра иностранных дел Беларуси В.Макея на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

(1 декабря 2022 г., зачитал Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ А.Дапкюнас)

Что вы делаете, когда горит дом?

Первое, что сделал бы любой ответственный человек, это попытался бы потушить пожар. И ни один здравомыслящий человек не стал бы сначала искать виноватого в этом несчастье. При опасности вы решаете первоочередную задачу — тушить огонь.

Сегодня Европа в огне. Этот пожар начался не в феврале этого года. Он тлел десятилетиями.

Всякое пренебрежение интересами и мнением своего собеседника, всякая попытка укрепить свою безопасность и благополучие за счет безопасности и благополучия других, всякое надменное проявление чувства собственного права наказывать и миловать — все это подорвало традицию равноправного взаимодействия в Европе. Это разъело сам дух Хельсинки.

Из-за этого как политическая площадка для диалога и уважительного обсуждения ОБСЕ еле дышит.

Не будем забывать, что в 1975 году Хельсинкским соглашениям не было обещано бессрочное действие. Хельсинкские соглашения и последовавшие за ними соглашения эффективны настолько, насколько позволяет климат межгосударственного взаимодействия. Этот климат сегодня представляет собой полную катастрофу.

Как остановить пожар в Европе?

Многие в этой организации считают, что нужно просто выявить виновного, а затем демонизировать, изолировать и наказать его. Это краткое описание западного подхода к России и Беларуси.

Оно выразилось в запрете на участие в этой встрече российского министра. Мы сожалеем об этом решении, поскольку оно убивает ОБСЕ. Министры иностранных дел государств-членов ОДКБ предельно четко изложили свою позицию по этому вопросу в своем совместном заявлении на прошлой неделе.

Этот подход проявляется и в решении Председателя ОБСЕ не приглашать Секретариат ОДКБ на данное заседание в качестве наблюдателя.

Замалчивание голоса тех, с кем не согласен, некоторые люди считают признаком силы своих принципов. По сути, единственное, что показывает такое действие, — это боязнь альтернативной точки зрения и слабость.

Практика «назвать и пристыдить» превратила Постоянный совет в идеальный форум для пропаганды.

Но печальная правда заключается в том, что пропаганда не может восстановить доверие или построить новые мосты взаимопонимания, чтобы устранить разногласия и враждебность в Европе.

Сделать это может только дипломатия.

Действительно, дипломатия не нужна, если веришь в способность односторонних усилий загнать, раздавить и задушить противника. История человечества знает немало примеров использования меча и огня для разрешения разногласий.

Однако в ядерный век только люди с суицидальными наклонностями могут питаться этими деструктивными идеями.

Поскольку мы знаем, что эти идеи до сих пор трагически будоражат умы некоторых лидеров, Беларусь всегда будет держать свой порох сухим.

Но что еще более важно, Беларусь считает, что мы можем уйти от грани надвигающейся глобальной военной катастрофы.

Мы можем остановить огонь войны в Европе.

Для этого мы должны, во-первых, отказаться от идей и практики политического, социального и культурного превосходства и, во-вторых, серьезно принять окружающий нас мир во всей его сложности и многообразии.

Давайте прекратим пропагандистский и медийный ажиотаж в Постоянном совете и будем использовать уважительные инструменты взаимодействия друг с другом.

Давайте сосредоточимся не на 15 минутах красноречивой славы, а на приземленном и осторожном наведении мостов.

Давайте, наконец, заставим дипломатов работать на благо мирного будущего нашего континента.

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