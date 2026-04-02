О визите белорусской делегации во главе с Министром иностранных дел Беларуси М.Рыженковым в Оман (День 2)

2 апреля 2026 г. продолжилась работа членов белорусской делегации под руководством Министра иностранных дел М.Рыженкова в Султанате Оман.

М.Рыженков был принят Наследным принцем, Заместителем Премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Его Высочеством Сайидом Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.

Стороны подчеркнули высокий уровень политического диалога между Беларусью и Оманом, в основе которого лежат особые дружеские отношения, установившиеся между лидерами двух стран.

Собеседники высоко оценили итоги проведения первого заседания Белорусско-Оманского Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, а также состоявшиеся двусторонние встречи между представителями отраслей и бизнес-сообществ.

С удовлетворением отмечены первые практические шаги по взаимному открытию посольств в Минске и Маскате, которые призваны содействовать развитию, в первую очередь, торгово-экономических отношений, расширению существующих и установлению новых официальных и межличностных контактов. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении регулярного диалога на высшем и высоком уровнях, а также готовность к участию в мероприятиях, проводимых в Беларуси и Омане.

В рамках визита проведена встреча М.Рыженкова с Министром иностранных дел Султаната Оман Сайидом Бадром аль-Бусаиди.

Собеседники подчеркнули эффективное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран, обсудили график совместных мероприятий на ближайшую перспективу, включая проведение в текущем году в г.Минске межмидовских консультаций.



Б.аль-Бусаиди отметил важность визита белорусской делегации в Оман, несмотря на сложившуюся ситуацию в регионе.

Главы МИД подтвердили совпадение позиций и взаимную поддержку по ключевым вопросам в рамках сотрудничества на международных площадках. Подчеркнута важность развития экономических связей, культурного и гуманитарного сотрудничества, которые служат базисом для укрепления и развития всего спектра белорусско-оманских отношений.

Оманская сторона проявила интерес к организации межвузовского обмена студентами, в особенности, в области медицины. Перспективными направлениями для углубления взаимодействия названы также сферы науки, технологий и здравоохранения.

М.Рыженков пригласил оманского коллегу посетить г.Минск с официальным визитом.

На встрече белорусской делегации с Министром сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана С.аль-Хабси отмечено, что экономики двух стран являются взаимодополняемыми - это позволит в ближайшее время кратно увеличить товарооборот между ними.

Проявлен взаимный интерес к поставкам продуктов питания: в Оман – молочной и мясной продукции, сыров и сливочного масла; в Беларусь – рыбы, морепродуктов, фиников и фруктов. Одним из основных направлений практического сотрудничества является проводимая в настоящее время работа по созданию на территории Султаната совместных предприятий, в том числе по производству детского питания и сухого молока.

Использование выгодного геополитического положения Омана в регионе позволит обеспечить поставки белорусской продукции не только в Оман, но и на рынки других стран Персидского залива и Восточной Африки.

В ходе встречи члены белорусской делегации, заместители министров сельского хозяйства и продовольствия, промышленности презентовали оманской стороне возможности отечественной сельскохозяйственной и самоходной техники, адаптированной под условия работы в Омане, а также пригласили оманских партнеров принять участие в выставке «Белагро-2026» в июне текущего года.

Состоялась также встреча белорусской делегации под руководством М.Рыженкова с Министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана А.аль-Джабри.

Наряду с организацией прямой торговли товарами оманская сторона проявила заинтересованность в создании совместных промышленных предприятий на территории двух стран. В частности, интерес проявлен к белорусской дорожной и спецтехнике, грузовикам, пожарному оборудованию.

Стороны наметили дальнейшие шаги по расширению номенклатуры белорусской продукции для поставок на рынок Омана и в третьи страны.

В рамках работы белорусской делегации в Омане состоялся белорусско-оманский бизнес-форум под патронажем Министра иностранных дел Республики Беларусь М.Рыженкова и Президента Оманского инвестиционного агентства А.аль-Муршиди.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили также представители руководства организаторов форума – Национального центра поддержки экспорта МИД Беларуси и Оманской ТПП.

В работе форума приняли участие более 200 оманских компаний, представляющих банковскую, продовольственную, промышленную, инвестиционную, фармацевтическую, IT сферы. Помимо презентации белорусского экспортного потенциала, на полях мероприятия состоялись прямые контакты представителей бизнеса в формате В2В, а также отдельные полноформатные встречи деловых кругов.

