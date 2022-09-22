Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (первый день)22 сентября 2022 г.
21 сентября 2022 г. рамках участия в мероприятиях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие во встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.
Министр иностранных дел проинформировал о приоритетах белорусской делегации на 77-й сессии ГА ООН, среди которых продвижение принципов справедливости, равноправия и многосторонности, уважения суверенитета государств, недопустимости применения односторонних принудительных мер и санкций в нарушение Устава ООН.
Беларусь также будет противодействовать дискриминационной практике в ООН по государственному признаку, которая проявляется в т.н. «культуре отмены», произвольном исключении государств из международных структур.
Владимир Макей особо привлек внимание к инициативе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко о запуске глобального диалога с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско, итогом которого должны стать ясные и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка.
Главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ поддержали призыв В.Макея к усилению «корпоративной солидарности» в рамках Организации и выработке механизма, обеспечивающего реализацию договоренностей о взаимной поддержке.
В рамках участия во встрече министров иностранных дел государств-участников Движения неприсоединения (ДН) В.Макей привлек внимание к предложениям белорусской стороны, касающимся роли ООН в текущих геополитических реалиях. Эти предложения были направлены в адрес государств-членов ООН накануне 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Министр иностранных дел выступил за необходимость наращивания потенциала развивающихся стран в поиске ответов на вызовы современности. Сегодня, когда противостояние между крупными геополитическими игроками достигло угрожающих масштабов, именно развивающиеся страны, сплотившись, должны взять на себя лидирующую роль в разрешении кризиса международных отношений. Но это может стать возможным только в условиях единства и солидарности. В противном случае, любая, особенно малая, страна развивающегося мира может стать очередной жертвой эгоистичных интересов Запада.
В.Макей обозначил истинные причины введения незаконных экономических санкций в отношении Республики Беларусь, в частности, закрытия белорусского воздушного пространства и запрета на полеты белорусских авиаперевозчиков. Подробно проинформировал о позиции Республики Беларусь по украинскому конфликту, обратив особое внимание на то, что Беларусь не является стороной данного конфликта и всегда предоставляла площадку для мирного диалога.
Министр иностранных дел предложил принять в рамках ДН декларацию, нацеленную на претворение в жизнь идеи о запуске глобального диалога в духе Сан-Франциско.
Приняв участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 30-летия принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Министр привлек внимание к теме геноцида белорусского народа в ходе Второй мировой войны и ужасам Холокоста, в результате которых белорусы закрепили в своем общественном и национальном сознании отрицание любой межэтнической, межкультурной и межконфессиональной розни.
С сожалением отметил, что вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Подчеркнул, что за последние несколько лет Беларусь неоднократно фиксировала и пресекала попытки внешних сил оказывать влияние на политическую жизнь страны с использованием языкового и национального факторов.
Отметил, что некоторые соседи Беларуси научились манипулировать информационными фейками относительно ситуации с национальными меньшинствами в стране и распространяют откровенную ложь. Напротив, ответственное соседство является залогом того, что фактор национальных меньшинств станет не разделяющим, а, наоборот, обогащающим развитие всех сторон. Заявил, что наша страна готова принять у себя представителей разных народов, готовых участвовать в строительстве и развитии независимой и процветающей Беларуси.
Министр также провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств зарубежных стран.
В ходе рабочей беседы с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обменялись оценками в отношении текущего положения дел в мире и регионе. Уточнен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, обсуждены текущие отношения с Европейским союзом и США.
Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддин Мухриддин проинформировал белорусского коллегу о развитии ситуации в контексте недавнего обострения на кыргызско-таджикской границе. Стороны обсудили детали подготовки предстоящего в ближайшее время официального визита Президента Беларуси А.Г.Лукашенко в Таджикистан. Рассмотрены процедурные вопросы, связанные с дальнейшими действиями Беларуси по скорейшему оформлению полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В ходе встречи с Министром иностранных дел Сирии Фейсалом аль-Микдадом главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Восточной Европы и на Ближнем Востоке, обсудили планы по развитию разнопланового белорусско-сирийского сотрудничества на ближайшую перспективу, а также график запланированных контактов высокого уровня.
Министры подтвердили заинтересованность в наращивании торгово-экономического сотрудничества между странами и договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках, включая совместное противостояние односторонним принудительным мерам.
В ходе встречи Владимира Макея с Министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди стороны выразили удовлетворение уровнем результатов, достигнутых за три десятилетия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.
Белорусская сторона подчеркнула важность дальнейшего укрепления равноправного сотрудничества на многосторонних площадках, какими являются Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Детально рассмотрены вопросы укрепления интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, взаимной поддержки в ООН. В.Макей и М.Тлеуберди обменялись мнениями о роли и месте ОБСЕ в современной архитектуре безопасности.
Особое внимание было уделено подготовке к мероприятиям на высшем уровне по линии СВМДА и СНГ, которые пройдут в октябре 2022 г. в столице Казахстана.
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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