О встрече Посла Беларуси С.Малиновского с Министром иностранных дел Сербии

25 декабря 2024 г. в МИД Сербии состоялась совместная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Сергея Малиновского и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сербия Александра Боцан-Харченко с Министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем.

В ходе встречи были затронуты наиболее актуальные аспекты двусторонних отношений, ряд предстоящих в 2025 году мероприятий как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах, международная и региональная ситуация.

Руководителями белорусской и российской дипломатических миссий была представлена информация о совместно продвигаемых Беларусью и Россией международных инициативах.

версия для печати