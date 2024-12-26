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О встрече Посла Беларуси С.Малиновского с Министром иностранных дел Сербии

26 декабря 2024 г.

 

25 декабря 2024 г. в МИД Сербии состоялась совместная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Сергея Малиновского и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сербия Александра Боцан-Харченко с Министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем.

В ходе встречи были затронуты наиболее актуальные аспекты двусторонних отношений, ряд предстоящих в 2025 году мероприятий как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах, международная и региональная ситуация.

Руководителями белорусской и российской дипломатических миссий была представлена информация о совместно продвигаемых Беларусью и Россией международных инициативах.

 

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