О встрече Посла Беларуси Л.Маринича с Министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

4 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонида Маринича с Министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым.

В ходе встречи стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям дальнейшего расширения взаимодействия в области сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики.

Обсуждены подходы к реализации совместных и инвестиционных проектов, в том числе в рамках взаимодействия на межрегиональном уровне.

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