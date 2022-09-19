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О встрече Временного поверенного в делах Беларуси А.Малафея с Генеральным секретарем МИД Катара

19 сентября 2022 г.

 

18 сентября 2022 г. состоялась встреча Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Катара Ахмедом Хассаном аль-Хаммади.

В ходе встречи обсуждены основные направления белорусско-катарского сотрудничества в различных сферах, а также график двусторонних мероприятий.

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