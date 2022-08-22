О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Министром образования, науки, культуры и спорта Армении

22 августа 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Александра Конюка с Министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграмом Думаняном.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-армянских отношений в области образования, науки, культуры и спорта.

Собеседники отметили большой потенциал для расширения двусторонних связей. Подчеркнута важность активизации взаимодействия, обмена опытом между профильными министерствами и организации взаимных визитов.

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