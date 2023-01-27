Комментарий пресс-службы МИД в связи с нападением на Посольство Азербайджана в г.Тегеране

Самым решительным образом осуждаем вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в г.Тегеране, совершенное 27 января 2023 г., в результате которого погиб сотрудник дипмиссии и получили ранения двое других работников.

Выражаем искренние соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Убеждены, что подобным актам, направленным против персонала дипломатических миссий и консульских учреждений, не может быть оправдания.



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