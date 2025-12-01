О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом Японии01 декабря 2025 г.
1 декабря 2025 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич принял копии верительных грамот у назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Беларусь Кадзухиро Куно.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-японских отношений.
С.Лукашевич поздравил назначенного Посла Японии с началом дипломатической миссии в Беларуси и пожелал ему успехов в работе.
