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О встрече Посла Беларуси А.Страчко с Первым заместителем Министра иностранных дел Кыргызстана

20 января 2023 г.

 

20 января 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко встретился с Первым заместителем Министра иностранных дел Кыргызтана Асеином Исаевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского сотрудничества, а также планы по проведению совместных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой.

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