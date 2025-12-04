О встрече Посла Беларуси А.Глаза с губернатором Эскишехира04 декабря 2025 г.
4 декабря 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз провёл встречу с губернатором провинции Эскишехир Хюсейном Аксой.
Справочно: Эскишехир является одним из крупнейших индустриальных, транспортных и университетских центров Турции с объемом экспорта порядка 4,5 млрд.долларов. В регионе хорошо развиты железнодорожная и авиационная промышленность, машиностроение, металлообработка, производство промышленного оборудования и комплектующих. На территории провинции действует ряд организованных промышленных зон, активно развивается сектор малых и средних предприятий.
В ходе переговоров особое внимание уделено возможностям кооперации в сфере высоких технологий, промышленности, производства оборудования и компонентов, а также в аграрном и строительном секторах.
Отдельным блоком рассмотрены гуманитарные направления. Беларусь и Турция взаимно заинтересованы в укреплении связей между университетами Эскишехира и ведущими ВУЗам Беларуси, расширении обменов в области инженерных и IT-специальностей, а также в развитии контактов между культурными и спортивными организациями.
В рамках визита в регионе работала делегация деловых кругов Беларуси, организованная столичным отделением БелТПП. Так, в промышленной и торговой палатах Эскишехира Посол торжественно открыл белорусско-турецкий бизнес-форум, объединивший компании, работающие в сфере высокоточных технологий, агропромышленного оборудования и промышленного строительства.
Презентован белорусский производственный и инвестиционный потенциал, проведены встречи «B2B».
Обсуждены подходы к углублению прямых контактов между организованными промышленными зонами, профильными предприятиями и бизнес-ассоциациями.
