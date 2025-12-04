Размер шрифта:

О встрече Посла Беларуси А.Глаза с губернатором Эскишехира

04 декабря 2025 г.

 

4 декабря 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз провёл встречу с губернатором провинции Эскишехир Хюсейном Аксой.

Справочно: Эскишехир является одним из крупнейших индустриальных, транспортных и университетских центров Турции с объемом экспорта порядка 4,5 млрд.долларов. В регионе хорошо развиты железнодорожная и авиационная промышленность, машиностроение, металлообработка, производство промышленного оборудования и комплектующих. На территории провинции действует ряд организованных промышленных зон, активно развивается сектор малых и средних предприятий.

В ходе переговоров особое  внимание уделено возможностям кооперации в сфере высоких технологий, промышленности, производства оборудования и компонентов, а также в аграрном и строительном секторах.

Отдельным блоком рассмотрены гуманитарные направления. Беларусь и Турция взаимно заинтересованы в укреплении связей между университетами Эскишехира и ведущими ВУЗам Беларуси, расширении обменов в области инженерных и IT-специальностей, а также в развитии контактов между культурными и спортивными организациями.

В рамках визита в регионе работала делегация деловых кругов Беларуси, организованная столичным отделением БелТПП. Так, в промышленной и торговой палатах Эскишехира Посол торжественно открыл белорусско-турецкий бизнес-форум, объединивший компании, работающие в сфере высокоточных технологий, агропромышленного оборудования и промышленного строительства.

Презентован белорусский производственный и инвестиционный потенциал, проведены встречи «B2B».
Обсуждены подходы к углублению прямых контактов между организованными промышленными зонами, профильными предприятиями и бизнес-ассоциациями.

версия для печати

Видео МИД

Архив

Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе

Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by