О рекомендациях белорусским гражданам в связи с развитием ситуации в Шри-Ланке

Принимая во внимание ухудшение внутриполитической ситуации в Шри-Ланке, продолжающиеся массовые протесты и беспорядки, а также введенные властями данного островного государства ограничения на передвижения, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Республики Беларусь в ближайшее время воздержаться от посещения Шри-Ланки без крайней необходимости.

Белорусским гражданам, находящимся в настоящее время в этой стране, следует избегать мест массового скопления людей, протестных акций, а также строго соблюдать правила комендантского часа и передвижения по стране, установленные ланкийскими властями.

За получением консульской помощи необходимо обращаться в Посольство Республики Беларусь в Индии. Телефон для экстренной связи: +91 99 99 466 445.

Напоминаем, что на стартовых страницах веб-сайтов всех белорусских загранучреждений размещены телефоны для экстренной связи граждан с сотрудниками дипмиссий.



версия для печати