О рекомендациях белорусским гражданам в связи с развитием ситуации в Шри-Ланке

О рекомендациях белорусским гражданам в связи с развитием ситуации в Шри-Ланке12 мая 2022 г.
Принимая во внимание ухудшение внутриполитической ситуации в Шри-Ланке, продолжающиеся массовые протесты и беспорядки, а также введенные властями данного островного государства ограничения на передвижения, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Республики Беларусь в ближайшее время воздержаться от посещения Шри-Ланки без крайней необходимости.
Белорусским гражданам, находящимся в настоящее время в этой стране, следует избегать мест массового скопления людей, протестных акций, а также строго соблюдать правила комендантского часа и передвижения по стране, установленные ланкийскими властями.
За получением консульской помощи необходимо обращаться в Посольство Республики Беларусь в Индии. Телефон для экстренной связи: +91 99 99 466 445.
Напоминаем, что на стартовых страницах веб-сайтов всех белорусских загранучреждений размещены телефоны для экстренной связи граждан с сотрудниками дипмиссий.
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