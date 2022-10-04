О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Палестины

4 октября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Алейник принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмеда Мохаммеда аль-Мадбуха.

Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру вопросов белорусско-палестинских отношений, обсудили перспективные направления развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, выразили готовность к активизации взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам наращивания интенсивности деловых контактов между Беларусью и Палестиной.

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