О встрече Посла Беларуси П.Утюпина с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана

4 декабря 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин встретился с Первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром.

Обсуждены вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества и перспективы его развития, а также подготовка проведения очередного заседания Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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