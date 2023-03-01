О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Женеву для участия в мероприятиях высокого уровня ООН (второй день)

28 февраля 2023 г. в Женеве заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич провел встречу с Постоянными представителями государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Заместитель Министра детально ознакомил участников встречи с планами и приоритетами Беларуси, как страны, председательствующей в ОДКБ в текущем году.

Белорусский представитель подчеркнул, что важнейшим инструментом для решения задач обеспечения коллективной безопасности в формате ОДКБ остается скоординированная политико-дипломатическая деятельность на международных площадках.

В этой связи среди приоритетов и планов белорусского председательства важное место занимает усиление роли и значимости ОДКБ в системе международных отношений в целях соответствия деятельности организации контексту региональной и глобальной безопасности.

Участники встречи обсудили ряд практических аспектов, связанных с позиционированием Организации Договора о коллективной безопасности в действующих в Женеве профильных международных организациях и форумах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о положении дел на многосторонних разоруженческих площадках. Были обсуждены перспективы практического взаимодействия членов ОДКБ по ключевым вопросам повестки дня в сфере международной безопасности.

Заместитель Министра выступил на сегменте Высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве (текст доступен по ссылке).

В тот же день состоялась встреча Ю.Амбразевича с заместителем регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Европы и Центральной Азии Филиппом Кори.

Собеседники с удовлетворением отметили многолетнее успешное сотрудничество Беларуси и ЮНИСЕФ.

Ю.Амбразевич подтвердил интерес белорусской стороны к продолжению проектной деятельности Фонда в Беларуси по направлениям, представляющим практический интерес для Правительства.

Обсуждены совместные возможные инициативы, направленные на консолидацию дополнительного финансирования ЮНИСЕФ реализации страновой программы сотрудничества с Беларусью.

Руководство регионального Офиса ЮНИСЕФ выразило поддержку подходам и механизмам Правительства Беларуси, призванным обеспечить защиту прав ребенка в стране.

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