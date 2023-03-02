О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана

2 марта 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с заместителем Министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Мухаммадом Салимом.

Собеседники обсудили состояние белорусско-пакистанских отношений, включая реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров лидеров двух стран в 2022 году. Отдельное внимание было уделено двусторонним мероприятиям, запланированным на ближайшую перспективу.

Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление сотрудничества между Беларусью и Пакистаном в различных сферах.



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