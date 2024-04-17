О встрече Посла Беларуси Л.Маринича c Министром спорта Республики Узбекистан

16 апреля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич встретился с Министром спорта Республики Узбекистан Адхамом Икрамовым.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-узбекского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Собеседники отметили позитивную динамику взаимодействия, обсудили вопросы реализации мероприятий в рамках программы сотрудничества, подписанной в феврале 2024 года руководителями спортивных ведомств двух стран.

Стороны обменялись информацией об основных международных и национальных спортивных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Узбекистане в 2024 году, подтвердили взаимную заинтересованность в использовании спортивных баз и центров обеих стран для проведения учебно-тренировочных сборов и матчевых встреч.

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