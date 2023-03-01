Об утверждении Концепции информационной безопасности Союзного государства

22 февраля 2023 г. постановлением Высшего Государственного Совета Союзного Государства утверждена Концепция информационной безопасности Союзного государства.

Документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам на основе прочного правового фундамента.

Главной целью документа является защита национальных интересов государств-участников Договора о создании Союзного государства в информационной сфере.

Концепция определяет основы для формирования согласованной государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также выработки мер по совершенствованию систем обеспечения информационной безопасности государств – участников Договора о создании Союзного государства.

Документ способствует повышению защищенности информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства.

Согласно Концепции государства-участники осуществляют свою деятельность в международном информационном пространстве в интересах социального и экономического развития, исходя из задач поддержания международной и региональной безопасности, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и национальным законодательством.

Установки Концепции последовательно реализуются Белорусской и Российской Сторонами во взаимодействии с государствами-единомышленниками на площадке ООН – в рамках Специального комитета по разработке Конвенции о противодействии использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, а также в Рабочей группе открытого состава по вопросам безопасности использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 (РГОС).

В целях содействия диалогу в рамках РГОС, направленному на выработку юридически обязывающего механизма в сфере международной информационной безопасности, в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2022 года по инициативе России и при соавторстве Беларуси принята резолюция 77/36 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в сфере международной безопасности».

Концепция информационной безопасности Союзного государства может служить примером и основой для развития сотрудничества на данном направлении для других государств и региональных объединений.

Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в области обеспечения информационной безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях со странами Азии, Африки и Латинской Америки с целью минимизации общих для всех рисков и угроз в области ИКТ и выработки универсальных правил ответственного поведения в информационном пространстве.

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