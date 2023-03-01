Размер шрифта:

Об утверждении Концепции информационной безопасности Союзного государства

01 марта 2023 г.

 

22 февраля 2023 г. постановлением Высшего Государственного Совета Союзного Государства утверждена Концепция информационной безопасности Союзного государства.

Документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам на основе прочного правового фундамента. 

Главной целью документа является защита национальных интересов государств-участников Договора о создании Союзного государства в информационной сфере.

Концепция определяет основы для формирования согласованной государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также выработки мер по совершенствованию систем обеспечения информационной безопасности государств – участников Договора о создании Союзного государства.

Документ способствует повышению защищенности информационной инфраструктуры государств-участников и, прежде всего, их критически важных объектов, а также нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы Союзного государства.

Согласно Концепции государства-участники осуществляют свою деятельность в международном информационном пространстве в интересах социального и экономического развития, исходя из задач поддержания международной и региональной безопасности, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и национальным законодательством. 

Установки Концепции последовательно реализуются Белорусской и Российской Сторонами во взаимодействии с государствами-единомышленниками на площадке ООН – в рамках Специального комитета по разработке Конвенции о противодействии использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, а также в Рабочей группе открытого состава по вопросам безопасности использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 (РГОС). 

В целях содействия диалогу в рамках РГОС, направленному на выработку юридически обязывающего механизма в сфере международной информационной безопасности, в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2022 года по инициативе России и при соавторстве Беларуси принята резолюция 77/36 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в сфере международной безопасности».

Концепция информационной безопасности Союзного государства может служить примером и основой для развития сотрудничества на данном направлении для других государств и региональных объединений.

Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в области обеспечения информационной безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях со странами Азии, Африки и Латинской Америки с целью минимизации общих для всех рисков и угроз в области ИКТ и выработки универсальных правил ответственного поведения в информационном пространстве. 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by