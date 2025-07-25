О встрече Посла Беларуси П.Взяткина со Спикером Сената Кении

24 июля 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Павел Взяткин встретился со Спикером Сената Кении Амазоном Кинги.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития белорусско-кенийского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также развитие диалога по линии законодательных органов двух стран.

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