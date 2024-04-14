О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Президентом Алжира14 апреля 2024 г.
14 апреля 2024 г. в рамках официального визита в Алжир Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника принял Президент страны Абдельмаджид Теббун.
В рамках встречи Главе алжирского государства передано послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с конкретными предложениями по развитию двустороннего сотрудничества.
Стороны констатировали конструктивный характер белорусско-алжирских отношений и совпадение позиций двух стран по большинству актуальных международных вопросов, в том числе о признании многообразия путей развития независимых государств.
Обсужден ряд тем двустороннего сотрудничества и проекты производственно-технической кооперации.
Отдельно затронута проблематика взаимодействия в сферах образования, науки, технологий, здравоохранения и туризма.
Особо подчеркнута необходимость дальнейшей активизации всего спектра контактов, включая обмены визитами на высшем и высоком уровнях.
Выступление заместителя Министра Ю.Амбразевича на сессии Совета ООН по правам человека (27 февраля 2024 г.)
2023 год в истории белорусской дипломатии
Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by