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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Президентом Алжира

14 апреля 2024 г.

 

14 апреля 2024 г. в рамках официального визита в Алжир Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника принял Президент страны Абдельмаджид Теббун.

В рамках встречи Главе алжирского государства передано послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с конкретными предложениями по развитию двустороннего сотрудничества.

Стороны констатировали конструктивный характер белорусско-алжирских отношений и совпадение позиций двух стран по большинству актуальных международных вопросов, в том числе о признании многообразия путей развития независимых государств.

Обсужден ряд тем двустороннего сотрудничества и проекты производственно-технической кооперации.

Отдельно затронута проблематика взаимодействия в сферах образования, науки, технологий, здравоохранения и туризма.

Особо подчеркнута необходимость дальнейшей активизации всего спектра контактов, включая обмены визитами на высшем и высоком уровнях.

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