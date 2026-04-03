О встрече Посла Беларуси С.Малиновского с Генеральным секретарем МИД Сербии

2 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия Сергей Малиновский встретился с Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Республики Сербия Душаном Козаревым.

Стороны обсудили актуальное состояние двусторонних отношений. Рассмотрели перспективные направления сотрудничества между Беларусью и Сербией, представляющие взаимный интерес.

Обменялись мнениями о ситуации в сфере международной и региональной безопасности.

Наметили конкретные шаги по дальнейшему развитию политического диалога и торгово-экономического взаимодействия. Подтвердили нацеленность на углубление традиционно дружественных отношений двух стран.

