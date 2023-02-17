О вызове в МИД Временного поверенного в делах Польши в Беларуси

О вызове в МИД Временного поверенного в делах Польши в Беларуси17 февраля 2023 г.
17 февраля 2023 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна.
Польский дипломат в цивилизованном ключе был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на антигуманное одностороннее решение Правительства М.Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска «Бобровники» с польской стороны.
В этой связи нами изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков. Отныне они смогут въезжать на территорию Республики Беларусь и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы.
Вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем Правительстве Польши.
Штат Генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке.
Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши. Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону.
Еще раз подчеркиваем, что все меры носят ответный характер. Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского Правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов.
В очередной раз призываем Правительство М.Моравецкого думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу.
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