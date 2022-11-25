О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Апостольским Нунцием

25 ноября 2022 г. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Основными темами беседы стали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Святым Престолом, взаимодействие Ватикана и Минска, а также актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь.

В ходе встречи стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога, активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия.

версия для печати