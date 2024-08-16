О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Женеву

15 августа 2024 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич в качестве главы делегации представил Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации в рамках его 113-й сессии, которая проходит в г.Женеве, доклад о выполнении Беларусью положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (текст доступен по ссылке).

Глава делегации информировал о неизменном внимании руководства государства к вопросу сохранения традиционного для Беларуси межнационального, межрелигиозного и межкультурного согласия. Представил изменения в национальном законодательстве и практическую работу по предотвращению дискриминации в обществе, в том числе по национальному, языковому или религиозному признаку.

Указал международным экспертам на сложный международный контекст, препятствующий наращиванию темпов развития Беларуси и обеспечению прав человека, включая продвигаемые западными политиками дискриминационные подходы к белорусским гражданам, информационную войну против белорусского государства, распространение ложной информации, создание приграничной напряженности. Призвал Комитет осудить нарушающие Устав ООН односторонние принудительные меры, оказывающие негативное влияние на осуществление прав человека в Беларуси, а также поддержать стремление Беларуси к возобновлению регионального сотрудничества по регулированию миграции на западной границе.

Состоялся интерактивный диалог с членами Комитета по вопросам практической реализации Конвенции в стране.

Проведена встреча белорусского дипломата с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, на которой обсуждены актуальные проблемы в правозащитной деятельности ООН, приводящие к минимизации эффективности в работе УВКПЧ.

Ю.Амбразевич указал на губительность использования прав человека в качестве меры демократичности и развитости государств для выстраивания атмосферы доверия и сотрудничества, международного мира и безопасности.

Заместитель Министра и Верховный комиссар согласились в том, что идеальная ситуация в сфере прав человека в какой-либо стране в принципе не достижима на текущем этапе развития человечества.

Отметив уже сделанные усилия, заместитель Министра призвал Верховного комиссара оказывать еще более заметную и значимую поддержку инициативам, направленным на борьбу с незаконной практикой применения западными странами односторонних принудительных мер, в том числе против Беларуси, повсеместно нарушающих права человека.

Ю.Амбразевич указал на острую обеспокоенность Беларуси в отношении продолжающихся нарушений прав мигрантов со стороны граничащих с Беларусью стран Европейского союза, в том числе насильственных выталкиваний, которые ведут к гибели людей. Привел данные, обоснованно опровергающие ложные обвинения Беларуси в «инструментализации» миграционных потоков. Призвал Верховного комиссара активнее задействовать возможности УВКПЧ по защите прав мигрантов.

Необходимость возобновления регионального взаимодействия по миграционной повестке и искоренения негуманной практики выталкивания нелегальных мигрантов в Беларусь со стороны польских и прибалтийских пограничников обозначены в беседе заместителя Министра с заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

Условились с УВКБ о продолжении сотрудничества и изучении возможностей его расширения по улучшению положения беженцев, перемещенных лиц и мигрантов (особенно детей и пожилых людей), выявляемых на территории Беларуси как с учетом текущей сложной гуманитарной ситуации, обусловленной вооруженным конфликтом в Украине, так и перемещения нелегальных мигрантов из других стран через Беларусь в государства Европейского союза.

На встрече с Президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер обе стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в части поддержки усилий Правительства Беларусь по приему на территории страны граждан Украины и других государств, обращающихся за дополнительной защитой и гуманитарным содействием. Согласились, что решение проблем нелегальной миграции достижимо через практическое деполитизированное сотрудничество стран происхождения, транзита и назначения.

Передал руководителям международных организаций приглашение принять участие в международной конференции «О принимаемых в Республике Беларусь мерах по противодействию нелегальной миграции и развитию сотрудничества в целях решения данной проблемы в регионе Евразии», которая состоится в ноябре 2024 г. в Минске. Отметил, что на предстоящее мероприятие будут приглашены все заинтересованные стороны, включая соседние с Беларусью страны, другие государства ЕС и СНГ.

Подчеркнул готовность Беларуси к прагматичной и неполитизированной работе по миграционным вопросам с профильными международными организациями и заинтересованными странами, несмотря на недружественные шаги и сворачивание сотрудничества со стороны соседних государств ЕС.

Условились с собеседниками о взаимодействии с их организациями для того, чтобы это мероприятие послужило площадкой для восстановления конструктивного регионального сотрудничества по вопросам миграции.

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