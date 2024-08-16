О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Женеву16 августа 2024 г.
15 августа 2024 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич в качестве главы делегации представил Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации в рамках его 113-й сессии, которая проходит в г.Женеве, доклад о выполнении Беларусью положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (текст доступен по ссылке).
Глава делегации информировал о неизменном внимании руководства государства к вопросу сохранения традиционного для Беларуси межнационального, межрелигиозного и межкультурного согласия. Представил изменения в национальном законодательстве и практическую работу по предотвращению дискриминации в обществе, в том числе по национальному, языковому или религиозному признаку.
Указал международным экспертам на сложный международный контекст, препятствующий наращиванию темпов развития Беларуси и обеспечению прав человека, включая продвигаемые западными политиками дискриминационные подходы к белорусским гражданам, информационную войну против белорусского государства, распространение ложной информации, создание приграничной напряженности. Призвал Комитет осудить нарушающие Устав ООН односторонние принудительные меры, оказывающие негативное влияние на осуществление прав человека в Беларуси, а также поддержать стремление Беларуси к возобновлению регионального сотрудничества по регулированию миграции на западной границе.
Состоялся интерактивный диалог с членами Комитета по вопросам практической реализации Конвенции в стране.
Проведена встреча белорусского дипломата с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, на которой обсуждены актуальные проблемы в правозащитной деятельности ООН, приводящие к минимизации эффективности в работе УВКПЧ.
Ю.Амбразевич указал на губительность использования прав человека в качестве меры демократичности и развитости государств для выстраивания атмосферы доверия и сотрудничества, международного мира и безопасности.
Заместитель Министра и Верховный комиссар согласились в том, что идеальная ситуация в сфере прав человека в какой-либо стране в принципе не достижима на текущем этапе развития человечества.
Отметив уже сделанные усилия, заместитель Министра призвал Верховного комиссара оказывать еще более заметную и значимую поддержку инициативам, направленным на борьбу с незаконной практикой применения западными странами односторонних принудительных мер, в том числе против Беларуси, повсеместно нарушающих права человека.
Ю.Амбразевич указал на острую обеспокоенность Беларуси в отношении продолжающихся нарушений прав мигрантов со стороны граничащих с Беларусью стран Европейского союза, в том числе насильственных выталкиваний, которые ведут к гибели людей. Привел данные, обоснованно опровергающие ложные обвинения Беларуси в «инструментализации» миграционных потоков. Призвал Верховного комиссара активнее задействовать возможности УВКПЧ по защите прав мигрантов.
Необходимость возобновления регионального взаимодействия по миграционной повестке и искоренения негуманной практики выталкивания нелегальных мигрантов в Беларусь со стороны польских и прибалтийских пограничников обозначены в беседе заместителя Министра с заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.
Условились с УВКБ о продолжении сотрудничества и изучении возможностей его расширения по улучшению положения беженцев, перемещенных лиц и мигрантов (особенно детей и пожилых людей), выявляемых на территории Беларуси как с учетом текущей сложной гуманитарной ситуации, обусловленной вооруженным конфликтом в Украине, так и перемещения нелегальных мигрантов из других стран через Беларусь в государства Европейского союза.
На встрече с Президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер обе стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в части поддержки усилий Правительства Беларусь по приему на территории страны граждан Украины и других государств, обращающихся за дополнительной защитой и гуманитарным содействием. Согласились, что решение проблем нелегальной миграции достижимо через практическое деполитизированное сотрудничество стран происхождения, транзита и назначения.
Передал руководителям международных организаций приглашение принять участие в международной конференции «О принимаемых в Республике Беларусь мерах по противодействию нелегальной миграции и развитию сотрудничества в целях решения данной проблемы в регионе Евразии», которая состоится в ноябре 2024 г. в Минске. Отметил, что на предстоящее мероприятие будут приглашены все заинтересованные стороны, включая соседние с Беларусью страны, другие государства ЕС и СНГ.
Подчеркнул готовность Беларуси к прагматичной и неполитизированной работе по миграционным вопросам с профильными международными организациями и заинтересованными странами, несмотря на недружественные шаги и сворачивание сотрудничества со стороны соседних государств ЕС.
Условились с собеседниками о взаимодействии с их организациями для того, чтобы это мероприятие послужило площадкой для восстановления конструктивного регионального сотрудничества по вопросам миграции.
Выступление заместителя Министра Ю.Амбразевича на сессии Совета ООН по правам человека (27 февраля 2024 г.)
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