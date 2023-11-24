О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Армении24 ноября 2023 г.
24 ноября 2023 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.
С.Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в г.Минске мероприятий по линии Организации договора о коллективной безопасности и принятых Советом коллективной безопасности решениях.
Министры обсудили ситуацию в регионе, актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условились и далее поддерживать взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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