О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Армении

24 ноября 2023 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

С.Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в г.Минске мероприятий по линии Организации договора о коллективной безопасности и принятых Советом коллективной безопасности решениях.

Министры обсудили ситуацию в регионе, актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условились и далее поддерживать взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений.



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