О завершении визита Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Лаос18 июля 2025 г.
18 июля 2025 г. продолжился визит Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.
В этот день состоялась встреча Министра с Председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Пхомвиханом. В ходе переговоров основное внимание было уделено развитию межпарламентского взаимодействия между двумя государствами. Министр передал лаосскому коллеге приветствие от Председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко и подтвердил ранее направленное приглашение посетить Беларусь с официальным визитом. Сайсомпхон Пхомвихан выразил намерение прибыть в Минск в ближайшее время, подчеркнув важность активизации контактов между парламентариями двух стран.
В рамках обсуждения стороны отметили традиционно дружественный характер политических отношений между Беларусью и Лаосом, выразив уверенность в необходимости их превращения в конкретные экономические проекты. Министр Рыженков особо подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества как платформы, объединяющей все направления взаимодействия – от экономики и образования до гуманитарных инициатив. Он напомнил о визите И.Сергеенко в Лаос в 2024 году, а также о создании парламентских групп дружбы в обеих странах, назвав эти шаги основой для дальнейшей работы.
Была выражена обоюдная удовлетворенность подписанием межправительственного соглашения об отмене виз для владельцев национальных паспортов, создающего благоприятные условия для активизации межличностных и деловых контактов.
Председатель лаосского парламента отдельно отметил значительный нереализованный потенциал в двусторонних отношениях, особенно в сферах экономики, образования и продовольственного обеспечения. Лаос проявил особый интерес к белорусскому опыту развития молочной промышленности, сославшись на актуальные усилия по популяризации потребления молочных продуктов среди населения.
Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в рамках международных организаций, включая парламентское измерение АСЕАН и Межпарламентский союз. Также обсуждались возможности взаимодействия между избирательными комиссиями двух стран.
В тот же день М.Рыженков принял участие в открытии Белорусско-Лаосского бизнес-форума.
Мероприятие, собравшее более 50 представителей деловых кругов и государственных структур двух стран, было организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Национальной торгово-промышленной палатой Лаоса. Официальный Вьентьян на форуме представлял Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит.
Выступая на церемонии открытия, глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь и Лаос последовательно углубляют взаимовыгодные дружественные отношения, целью которых является рост благополучия граждан двух стран.
Министр отметил важность внедрения новых форм и методов совместной работы в продвижении торгово-экономических связей, включая промышленную кооперацию для производства инновационной продукции. Было также подчеркнуто значение укрепления технологического суверенитета государств, в том числе за счёт обмена современными разработками в сферах промышленного производства, фармацевтики и сельского хозяйства.
Беларусь в свою очередь заинтересована в поставках из Лаоса текстильной продукции, трикотажа, тропических овощей и фруктов, а также орехов.
В контексте обсуждения активизации роли торгово-промышленных палат двух стран, М.Рыженков пригласил представителей лаосского бизнеса посетить Беларусь.
В ходе форума и по его итогам представители белорусских и лаосских компаний провели переговоры о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и продовольствия, фармацевтики, поставок белорусской техники, в том числе с привлечением кредитных ресурсов белорусских банков.
На полях форума также состоялся ряд встреч белорусских представителей в профильных министерствах и ведомствах Лаоса.
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