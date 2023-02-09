О соболезновании Министра С.Алейника в связи с разрушительным землетрясением в Сирии09 февраля 2023 г.
9 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник посетил Посольство Сирийской Арабской Республики и оставил запись в книге соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в Сирии.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а также передаю слова искренней поддержки всему сирийскому народу. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. Мы с состраданием следим за развитием ситуации в затронутых этой бедой регионах и готовы протянуть руку помощи нашим сирийским друзьям.
Уверен, что дружественный народ Сирии выдержит это тяжелое испытание и преодолеет последствия разрушительного стихийного бедствия», – подчеркнул в записи Министр.
Состоялась также краткая беседа главы МИД Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики Мохаммадом аль-Умрани. Руководитель дипмиссии выразил признательность белорусской стороне за гуманитарную помощь, которая будет передана в Сирию в течение ближайших дней.
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